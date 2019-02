Mi manca la quotidianità con Matteo! Elisa Isoardi ripensa a Salvini?

È stata una intervista a cuor aperto quella cheha concesso al, dove ha parlato die della loro relazione durata 5 anni. Sulla relazione col vice-premier la bella conduttrice didice: “”.Per San Valentino la 36enne ha ricevuto in diretta 100 rose rosse e un dolcissimo peluche… Che stia sulla buona strada per dimenticare il Ministro oppure che si tratti di un inaspettato

Poi parla del sul suo futuro in tv: "Vorrei che la Rai mi utilizzasse per tutto quello che sono, inclusa la mia fisicità non irrilevante. Esiste anche l'Elisa con le gonne e i tacchi. Facciamola vedere. Non dobbiamo tarparla". Fin dall’inizio della nuova edizione de La prova del cuoco sono state tante le voci che parlavano di un periodo difficile per Elisa Isoardi. Da un lato la bella conduttrice doveva riuscire a stare al passo con la figura di Antonella Clerici, dall’altro invece doveva farsi in qualche modo perdonare la liaison con Matteo Salvini. Con il tempo sembra che il peggio sia passato, tanto che gli ascolti del popolare cooking show di Rai Uno sono tornati a essere stabili e addirittura in ripresa, con una media di 1,3 milioni di spettatori netti. I numeri restano in ogni caso più bassi rispetto a quelli di un anno fa.