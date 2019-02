Il piccolo Julen morto nel pozzo : c'è un indagato per omicidio

Dopo quasi un mese dalla terribile morte del- il bimbo estratto cadavere dal pozzo in cui era caduto nei pressi di Malaga - le indagini sono andate avanti e secondo quanto riportato da, il giudice incaricato di seguire le indagini preliminari sta seguendo l’ipotesi dell’. L’indagato è Antonio, ilnel quale è stato scavato il pozzo. Lo zio di Julen e proprietario del terreno e ha indicato il contadino come la persona che ha materialmente realizzato il pozzo nel quale il bambino è precipitato.

Il contadino ha spiegato di aver scavato due pozzi all’interno della proprietà, uno di questi è profondo 150 metri, poi quello dove è caduto il piccolo Julen di 111 metri. I pozzi servivano al proprietario del terreno per valutarne le condizioni, in vista di una futura edificazione. L'uomo ha dichiarato che entrambe le aperture erano sigillate con un masso abbastanza pesante da metterle in sicurezza. “Ecco perché dico di essere molto calmo”, ha dichiarato al quotidiano locale España Diario. Sempre lo zio del piccolo ha assicurato di aver ordinato la chiusura delle aperture con blocchi di cemento. Ma quello ad insospettire il giudice è stata l’assenza del contadino dal terreno per diversi giorni. L’uomo ha risposto di non essersi allontanato volontariamente: “Non mi sono fatto vedere per più giorni in quella fattoria perché mi hanno detto che non era più necessario. Se il giudice mi chiama, sono felice”.

Saranno anche esaminate le immagini registrate dalle telecamere dei droni utilizzati a fini esplorativi all’interno del pozzo, poco dopo la caduta, per adesso sembra che all’interno della cavità non ci fossero materiali esterni- ossia coperture in cemento o in pietra - questo proverebbe l’esistenza di un responsabile che potrebbe essere condannato per l’omessa copertura del pozzo.