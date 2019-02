Scusatemi! Il 42enne Massimo Caldarozzi si impicca nell'autosalone

Il 42enne era ben voluto da tutta la comunità anagnina, il suo sorriso cordiale resterà impresso nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Un imprenditore si è tolto la vita nel suo, in provincia di Frosinone in via Giminiani, doveha deciso di farla finita. Secondo quanto riporta il quotidiano Ciociaria Oggi, ‘’’. Poi uno dei ragazzi che cercava l'uomo ha deciso di scavalcare il muro di recinzione dello stabile e ha trovato il corpo di Massimo ormai senza vita.

Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, Massimo lascia la moglie e due bambini. Il dramma si sarebbe avvenuto all’ora di pranzo di giovedì 21 febbraio. Secondo alcuni quotidiani l’imprenditore avrebbe anche lasciato un bigliettino con scritto ‘’Scusatemi’’. I familiari non riescono ad ipotizzare alcuna motivazione al gesto estremo. Le esequie si terranno sabato 23 febbraio alle ore 11.30 nella cattedrale di Santa Maria Annunziata ad Anagni.