Jennifer Lopez fa impazzire tutti con la sua pole dance - Video

Un video che ha letteralmente fatto impazzire i social. Alla soglia dei 50 anni Jennifer Lopez da sfoggio di un fisico perfetto e di essere ancora tra le donne più sexy del pianeta. Alla soglia dei 50 anni,si esibisce in una irresistibiledurante l'allenamento in vista del suo prossimo film. Il fidanzatola riprende e posta tutto su. Che Jennifer Lopez sia ancora tra le star più sexy e affascinanti del mondo dello spettacolo è fuori discussione… Alla soglia dei 50, J Lo si mantiene benissimo anche nel corpo, a giudicare da un video che il fidanzato Alex Rodriguez ha girato mentre la cantante si allenava con la pole dance.

La Lopez si sta preparando per il film ‘Hustlers’ dove interpreterà una spogliarellista e pole dancer. Vederla armeggiare con un palo in casa, con culottes nere e aderenti, reggiseno sportivo e tacchi altissimi, mentre si muove sinuosamente intorno al palo ha letteralmente incendiato il web. Nella sua carriera JLo ha dimostrato di sapersi reinventare e di cambiare, passando dalla musica al grande e al piccolo schermo. Jennifer Lopez, 50 anni il prossimo 24 luglio, sembra proprio aver stretto un patto con il diavolo. La cantante, attrice, ballerina e imprenditrice non teme il passare del tempo e a 49 anni da sfoggio di un fisico da far invidia alle ventenni.