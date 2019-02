Mi drogavo per dimagrire! Fernanda Lessa tra cocaina e alcol

Ex modella, diventata famosa in Italia per gli spot pubblicitari, Fernanda Lessa è oggi una dj di fama internazionale. Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali – racconta l’ex modella e deejay -. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti. A un certo punto il mio conto aveva sei zeri. Che c***o m’importava. Ero su un treno in corsa e basta».

Oggi Fernanda Lessa è sposata felicemente con Luca Zocchi. Liberarsi dalla schiavitù dalla cocaina è stato meno difficile di fare meno dell’alcol: «Dalla coca ne sono uscita dopo la moda. L’alcool mi ha fottuto la vita. Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. […] Alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora […] Poi ho conosciuto il mio ex compagno Davide. Piano piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza o se volete chiamarlo, così, in un rehab. Ho trascorso qualche mese là e mi sono salvata. Quanti soldi ho gettato via per colpa delle mie dipendenze».

«Quando mi hanno detto che io e Davide aspettavamo nostra figlia Ira Marie. Lì mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sul”alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita. Poi è arrivata la nostra seconda figlia Luca Clara. Ma stavo bene».

