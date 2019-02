Mi drogavo per dimagrire! La vita di Fernanda Lessa tra cocaina e alcol

Fernanda Lessa è un ex modella brasiliana naturalizzata italiana e nel corso di una lunga intervista concessa al settimanale Chi ha ripercorso alcuni periodi bui della sua vita. La ex modella brasiliana ha raccontato la sua vita piena di eccessi: "Il mio racconto può servire a chi scivola all'inferno e vuole risalire". Ex modella, diventata famosa in Italia per gli spot pubblicitari, Fernanda Lessa è oggi una dj di fama internazionale e si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina : «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti. A un certo punto il mio conto aveva sei zeri. Che c***o m’importava. Ero su un treno in corsa e basta».

Oggi Fernanda Lessa è sposata felicemente con Luca Zocchi, ma liberarsi dalla schiavitù dalla cocaina è stato meno difficile che fare meno dell’alcol: «Dalla coca ne sono uscita dopo la moda. L’alcool mi ha fottuto la vita. Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. […] Alcolista, purtroppo, rimani per sempre, lo dice lo psicologo che mi segue ancora […] Poi ho conosciuto il mio ex compagno Davide. Piano piano ne sono uscita. Ma è stato un lungo viaggio che mi ha portato in un centro assistenza o se volete chiamarlo, così, in un rehab. Ho trascorso qualche mese là e mi sono salvata. Quanti soldi ho gettato via per colpa delle mie dipendenze».

E poi aggiunge : «Quando mi hanno detto che io e Davide aspettavamo nostra figlia Ira Marie. Lì mi sono fermata. Ho capito che l’amore per il mio compagno e per le mie figlie doveva vincere sul”alcool. Ce l’ho fatta. Ne sono uscita. Poi è arrivata la nostra seconda figlia Luca Clara. Ma stavo bene».