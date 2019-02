Jenna si uccide a 27 anni! Volavano mettere online il video del suo stupro

Una mamma 27enne si è uccisa dopo essere stata violentata e tormentata dagli aguzzibi che hanno filmato e minacciato di diffondere il filmato. La donna ha detto ai suoi amici e la sual'identità dei due uomini, adesso la sua famiglia chiede giustizia. L'hanno drogata durante una festa e poi l'hannoanche l'orribile scena. Infine per giorni hanno anche tormentato laminacciando di diffondere pubblicamente il video della violenza fino a spingerla al

La terribile storia di violenza arriva dalla Gran Bretagna dove la vittima, la giovane mamma di 27 anni Jenna Johnson, è stata trovata morta nella sua casa nella città scozzese di Thurs. La giovane donna, madre di due bimbi, era attesa per pranzo a casa della mamma ma non si è presentata facendo scattare l'allarme. Quando è stata trovata in casa per lei ormai non c'era più niente da fare.

Sui motivi dell'estremo gesto i familiari non hanno dubbi, temeva che il video della violenza, avvenuta circa dieci giorni prima, potesse essere diffuso, come continuavano a ripetere i due aggressori, e che quindi lei avrebbe perso la custodia dei suoi figli. Lo stupro era avvenuto al termine di una festa quando la 27enne si è risvegliata coperta di lividi, graffi e segni d'ago. Nonostante la polizia sostenga che sul suicidio non ci sono circostanze sospette, gli amici e i parenti ora chiedono che venga fatta giustizia. "Non sappiamo se la stessero ricattando o se semplicemente si stavano godendo il potere su di lei, ma era sconvolta. Jenna era totalmente devota ai suoi figli e la possibilità di perderli la terrorizzava" hanno spiegato ai giornali locali.