Di nuovo sul grande schermo! Meghan Markle al cinema con The boys and girls guide to getting down

Negli Stati Uniti starebbe per uscire un vecchio film dell’ex attrice reale- ‘’, è descritto come un viaggio tra i ventenni di Los Angeles, tra feste e discoteche. In particolare, una scena non piacerà alla Regina Elisabetta…Girato nel 2011 prima del successo della serie tv ‘’, il film vede lavestire i panni di una sexy ragazza dedita la divertimento. The Boys and Girls Guide to Getting Down è un dimenticabilissimo film per la tv di Michael Shapiro. Nella pellicola, scrivono i tabloid, ci sono scene che faranno rabbrividire la royal family. Meghan Markle, nei panni di Dana, recita infatti in lingerie, pose ammiccanti, scene molto hot, e parla anche dell’uso di sostanze stupefacenti.

The Boys and Girls Guide to Getting Down è descritto in questi termini: “Il ritratto ironico su una banda di ventenni che vivono di party e discoteche”... party girl che passa da una sbornia a una sniffata”, è questa la definizione, poco elegante del Daily Mail. Proprio grazie all’estrema popolarità ottenuta dalla Markle con il fidanzamento e poi le nozze con il secondogenito del principe Carlo d’Inghilterra e Diana Spencer, si è pensato di rispolverare uno dei film nel quale l’ex attrice ha recitato. Il film doveva essere una serie composta da 15 episodi ma se ne realizzò soltanto uno.