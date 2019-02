Gli manca un braccio! David si costruisce una protesi con i Lego

David Aguilar, studente di bioingegneria alla facoltà della Catalogna ha iniziato a giocare con famosi mattoncini colorati a cinque anni e a nove ha iniziato a costruire il suo braccio di Lego. Ha soltanto 19 anni, ma– in arte– ha già capito il potere della diversità: su Youtube si fa chiamare Hand Solo e gioca con l’ironia, la sua disabilità e la passione per igrazie a cui è riuscito a

Intervistato da Reuters, il giovane studente di ingegneria all'Universitat Internacional de Catalunya, ha spiegato come è nata l’idea – lodevole e geniale – di costruire una sorta di braccio meccanico con i mattoncini della Lego e a costi piuttosto contenuti : "Quando ero piccolo i miei genitori mi hanno detto che soffrivo di una rara malattia, la Sindrome di Poland, una malformazione che impedisce al corpo di svilupparsi correttamente. Da bambino mi sentivo molto nervoso davanti agli altri, diverso. Così, l'anno scorso, ho finito di costruire la mia protesi". David ha diverse versioni del suo braccio di Lego, che tiene in mostra nella sua stanza, a Barcellona. Il suo sogno è di poterne costruire per chi non può permettersi una vera protesi.