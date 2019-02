Il cervello delle donne è 3 anni più giovane di quello degli uomini

Un team di ricerca americano ha dimostrato che il cervello delle donne risulta essere più giovane di quello degli uomini coetanei. Lenon sarebbero più mature degli uomini, almeno secondo una ricerca condotta dallae pubblicata dalla rivista scientifica, il cervello delle donne sarebbe più giovane di 3 anni rispetto ai pari età di sesso maschile, una differenza che si evidenzia intorno ai 20 anni e prosegue per tutta la vita. La ricerca è stata condotta dal team di studiosi capitanati dal professor Manu S. Goyal (docente presso il Dipartimento di Neurologia e ricercatore all’Istituto di Radiologia Mallinckrodt) e si è svolta scansionando tramite PET il cervello di 205 volontari.

Il cervello femminile, dal punto di vista metabolico, quindi del consumo di zucchero, è mediamente più giovane di tre anni, questo dato è confermato anche dai test effettuati su donne e uomini anziani, nei quali le donne ottengono migliori risultati in test mnemonici, di logica e nella risoluzione dei problemi.

Quella dimostrata dalla ricerca non è l'unica differenza cerebrale tra il cervello maschile e quello femminile - quello delle donne è più efficace nel riconoscere ed elaborare le emozioni degli altri, inoltre sussistono differenze nelle connessioni della materia grigia che possono spiegare abilità motorie e spaziali. Il nuovo studio dimostra anche che il cervello femminile e quello maschile invecchiano in maniera diversa, col cervello delle donne che si mantiene più fresco nel tempo. “Stiamo appena iniziando a capire come vari fattori legati al sesso potrebbero influenzare la traiettoria dell'invecchiamento cerebrale e come ciò potrebbe influenzare la vulnerabilità del cervello alle malattie neurodegenerative. Il metabolismo del cervello potrebbe aiutarci a capire alcune delle differenze che vediamo tra uomini e donne mentre invecchiano”, ha dichiarato il professor Goyal.