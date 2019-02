Combatterò i cattivi dentro di me! La piccola Abigail realizza il sogno di diventare poliziotto

La bimba ha 6 anni e combatte ancora una volta una battaglia contro il: “”, ha detto. Si chiamae nonostante il tumore che i medici hanno giudicato allo stadio terminale, continua a combattere ancora più intensamente la sua battaglia da quando l'hanno nominatadel Freeport Police Department in Texas.Le immagini dellain cui vediamo la bambina prestare giuramento su una scaletta, vestita di tutto punto con una uniforme realizzata appositamente per l'occasione speciale, hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

Il tumore di Wilms è un tumore raro nei bambini, e si è ripresentato per la seconda volta in modo molto più aggressivo, con esili speranze di salvezza: “Sostanzialmente i medici hanno detto che è tempo di godersi la vita”, ha raccontato la madre, Ilene Arias. “Passare attraverso questo e rendersi conto che non c’è nulla che puoi fare per tuo figlio, come genitore, è stato difficile, è stato molto difficile per noi”, ha detto il padre di Abigail, Ruben Arias. Per questo i genitori hanno deciso di fare di tutto per aiutare la piccola a realizzare il suo più grande sogno. Il capo della polizia ha a stento trattenuto le lacrime quando l'ha nominata ufficiale onorario del dipartimento.All'emittente TV Garivey ha poi dichiarato: "Il suo sorriso formidabile e la volontà di continuare a combattere ‘i cattivi' dentro di lei ci hanno sorpreso tutti".