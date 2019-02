Il vincitore di Sanremo deciso da un circolo di radical chic! Mahmood primo in tutte le classifiche

Mentre sue le modalità delimperversa la polemica capitanata dal secondo classificato, la canzone divola nelle classifiche italiane.a pochi giorni dalla fine del Festival, conquista la prima posizione in tutte le classifiche:. Come se non bastasse, Mahmood si guadagna anche un record di tutto rispetto: la canzone è infatti entrata nelladi Spotify (in 40esima posizione), risultando essere il brano italiano con l’ingresso più alto di sempre nella classifica mondiale. ma sono state dure le polemiche - anche dal mondo della politica - Matteo Salvini ha parlato del Festival di Sanremo, dopo i tweet di endorsement ae varie frecciate all’indirizzo di Mahmood, che con la suaè riuscito alla fine a portare a casa il titolo di vincitore della 69esima edizione della kermesse.

Il vicepremier ha rilasciato un’intervista a Quarta Repubblica : “Hanno deciso il vincitore del Festival di Sanremo alcune persone politicamente connotate a sinistra con delle competenze musicali che non so. Beppe Severgnini, Serena Dandini, Joe Bastianich, Ferzan Ozpetek, Claudia Pandolfi, per carità giù il cappello, però mi sembra strano che la miglior canzone della musica italiana venga decisa non dagli italiani o non dai giornalisti o critici musicali che giustamente, essendo competenti, sono liberi di esprimere il loro giudizio, ma da un circolo di radical chic".

Poi però è lo stesso Matteo Salvini a sedare gli animi degli italiani e chiamare direttamente il cantante dopo che il giovane è stato coinvolto in un’opera di strumentalizzazione socio-politica che ben poco ha a che fare con la musica. Al quotidiano La Stampa ha fatto sapere di averlo raggiunto telefonicamente per spiegare la propria posizione: “È un ragazzo italiano che suo malgrado è stato eletto a simbolo dell'integrazione, ma lui non si deve integrare, è nato a Milano. Lo hanno messo al centro di una storia che non gli appartiene... Che questo ragazzo, per il quale mi sono sentito in torto tanto da chiamarlo sia stato usato dalla sinistra, ci sta” ha aggiunto il vice-premier prima di puntare il dito contro la giuria d’onore.