Non è mai troppo tardi! Richard Gere di nuovo papà a 70 anni

L'attore americano e la moglie spagnola Alejandra Silva festeggiano l'arrivo del loro- secondo quanto ha raccontato per primo il tabloid Hola - venuto alla luce a New York a pochi mesi dai 70 anni di Richard Gere. Richard Gere papà per la seconda volta alla soglia dei 70 anni, il divo di Hollywood spegnerà infatti le candeline il prossimo 29 agosto. Un altro fiocco azzurro per l’attore, sostiene il magazine spagnolo Hola, che ha lanciato la notizia del lieto evento, avvenuto qualche giorno fa. Notizia che però non è ancora stata confermata dai diretti interessati.è già papà di Homer, 18 anni, avuto dalla seconda mogliedopo, con cui il matrimonio è durato dal 2002 al 2016 e ora è diventato di nuovo papà di un maschietto di cui però non si sa ancora il nome.

La mamma è Alejandra Silva, imprenditrice e attivista per i diritti umani 36enne, e anche per lei si tratta del secondo figlio. Cinque anni fa ha infatti avuto Alberto, 5, nato dal suo precedente matrimonio con il magnate Govin Friedland. La dolce attesa era stata annunciata a settembre scorso con una foto che li ritraeva con il Dalai Lama nell’atto di benedire il nascituro. Richard Gere e Alejandra Silva stanno insieme da circa 4 anni e il loro è stato un vero e proprio amore a prima vista. Si sono conosciuti a Positano grazie ad un amico in comune e da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio è stato celebrato a maggio scorso, ma i rumor sono iniziati a circolare quando lei era stata paparazzata con un enorme anello di diamanti al dito. “Ho divorziato di recente, non credo ci sarà un matrimonio legale – aveva detto lei – ma forse faremo una grande festa io e Richard”.

A quanto pare però la manager ci avrebbe ripensato dopo aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio. Nel 2016 , in un’intervista a Hola, aveva detto che “Richard è stato il mio eroe nella vita reale. Mi sentivo un po’ persa, senza luce e incontrarlo ha dato un senso alla mia vita”. All’inizio la loro storia ha fatto molto discutere ed è stata al centro di non poche polemiche a causa della notevole differenza di età. Lei ha 36 anni e lui 70, ma evidentemente per loro non ha mai rappresentato un problema. Alejandra, che prima era cattolica, si è anche convertita al buddismo, la religione del marito, due anni fa. E ora stando alle indiscrezioni festeggiano l’arrivo del loro primo figlio.