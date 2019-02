Sarei intervenuto! Giorgia Meloni bestemmia in diretta tv?

Bestemmia o no? Nel commentare i risultati delle, la leader di Fratelli d'Italia, circondata dai microfoni, si infuria e sembra che dica una bestemmia, ma lei precisa: "". La clip è stata mandata in onda dadurante la diretta "". La leader di Fratelli d’Italia è al centro di alcune critiche sul web per una presunta bestemmia pronunciata in diretta televisiva.

La Meloni stava rilasciando delle interviste dopo il voto in Abruzzo e a un certo punto si mostra infastidita perché un giornalista la interrompe per incalzarla con un’altra domanda. In quel momento, nel video, divenuto virale sui social, si sente una voce femminile pronunciare una imprecazione, che in molti hanno attribuito alla Meloni. Lei ha subito smentito e ha minacciato querele. In sua difesa è intervenuto anche Enrico Mentana, che quella intervista l’aveva mandata in diretta su La7. “Se l'avessi sentita sarei intervenuto. E anche riascoltando la registrazione, non ne trovo traccia” ha scritto su Facebook il giornalista.