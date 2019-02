Truffa Sanremo 2019! La vittoria di Mahmood pratica commerciale scorretta

Mahmood vince il 69/o festival di Sanremo con il brano Soldi. Ultimo secondo classificato con il brano I tuoi particolari. Il Volo si classifica terzo con il brano Musica che resta. "Grazie mille a tutti, non ci sto proprio credendo: e' incredibile". E' visibilmente incredulo Mahmood all'annuncio della sua vittoria al festival. Virginia Raffaele lo abbraccia e gli dice: "E' tutto vero". Ma la classifica finale di Sanremo 2019 ha suscitato molti dubbi tra telespettatori e non, la dura polemica fatta dal secondo classificato Ultimo sembra avere un fondamento : Non è il Festival scelto dal popolo ma dai giornalisti. Fischi e contestazioni in platea e in sala stampa al momento in cui è stata resa nota la classifica finale del Festival di Sanremo che ha dato il via al rush finale tra i primi tre. Le contestazioni all'Ariston sono scattate, in particolare, quando è stato dato l'annuncio che Loredana Bertè, quarta nella classifica finale, era rimasta fuori dal podio del 69/o Festival di Sanremo.

Dalla vittoria di Mahmood, all'esclusione di Loredana Bertè fuori dal podio in un Ariston scatenato per un verdetto ritenuto ingiusto. Anche il Codacons sembra non essere d'accordo e annuncia che la classifica finale di Sanremo 2019 finirà sul tavolo dell’Antitrust. L'associazione dei consumatori "depositerà domani un formale esposto all’Autorità per la concorrenza denunciando il meccanismo di voto dell’ultima serata del Festival, che ha di fatto annullato le preferenze espresse dal pubblico con possibile danno economico per i cittadini".

Per il Codacons nella finalissima il cantante Ultimo è risultato essere il più votato dal televoto, ottenendo il 46,5% dei voti del pubblico, addirittura 30 voti percentuali in più rispetto al vincitore Mahmood, che ha ottenuto solo il 14,1% delle preferenze. Nonostante tali numeri schiaccianti, il voto della sala stampa e della giuria d’onore ha ribaltato la classifica del televoto, assegnando la vittoria a Mahmood. Poi la denuncia : Ma così facendo il voto del pubblico da casa è stato di fatto annullato e umiliato, con conseguenze enormi sul fronte economico, considerato che i telespettatori hanno speso soldi attraverso il televoto, un televoto reso inutile dalle decisioni delle altre giurie.

Il meccanismo delle votazioni, quindi, conclude il Codacons, "sembra aver arrecato un danno a quegli utenti che da casa hanno espresso la propria preferenza (a pagamento) e potrebbe addirittura realizzare la fattispecie di pratica commerciale scorretta. In tal senso il Codacons depositerà domani formale esposto ad Antitrust affinché apra una indagine sulla classifica di Sanremo 2019"

Il direttore artistico Claudio Baglioni lo ha detto chiaramente: "Se il festival vuol essere popolare, a decidere sia solo il televoto". Adesso interviene anche il presidente della Rai, Marcello Foa, che senza troppi giri di parole, sottolinea: "C'è stata una sproporzione, un chiaro squilibrio tra il voto popolare e una giuria composta da poche decine di persone che ha provocato le polemiche. Il sistema di voto va corretto chiaramente".

Questa la classifica dei Big dal 4/o al 24/o posto : Loredana Bertè, Simone Cristicchi, Daniele Silvestri, Irama, Arisa, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Boomdabash, Ghemon, Ex-Otago, Motta, Francesco Renga, Paola Turci, The Zen Circus, Federica Carta e Shade, Nek, Negrita, Patty Pravo con Briga, Anna Tatangelo, Einar, Nino D'Angelo e Livio Cori.