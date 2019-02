Bruciata viva dal marito! Manuel Piredda era già morto

Non ci sarebbero evidenti segni di violenza sul corpo diné ferite d’arma da fuoco o lesioni provocate da oggetti contundenti. Nessuna frattura o danni al cranio, il giovane di Gonnesa, quindi, non sarebbe morto per traumi esterni e neppure per avvelenamento. Quando è divampato ilpoteva essere già morto. È la verità, ancora tutta da confermare, emersa dagli esiti degli esami medico legali sul corpo del 27enne sardo che nel 2011 ha perso la vita nel rogo che ha sfigurato sua moglie,, e che secondo le indagini, avrebbe appiccato lui stesso.

La notte del 17 aprile 2011 un incendio divampato nell'appartamento di Manuel a Bacu Abus, fa accorrere i vigili del fuoco che estraggono Manuel Piredda e sua moglie Valentina Pitzalis. Lei finisce in ospedale con il volto deturpato dalle fiamme, una mano amputata e l’altra gravemente danneggiata e lui, invece, all'obitorio. Secondo la ricostruzione della Procura, che si basa sulla testimonianza di Valentina, unica sopravvissuta, Manuel avrebbe appiccato il fuoco per bruciare viva sua moglie, da cui si stava separando e sarebbe molto intrappolato tra le fiamme.

Ma nel 2016 i signori Piredda sporgono denuncia contro Valentina, la vittima, accusandola di omicidio. "Hanno fatto passare nostro figlio per mostro, mentre invece era un ragazzo dolcissimo" dicono alla stampa. L'inchiesta viene riaperta dalla Procura sarda, ma stavolta l'esame che all'epoca non fu ritenuto necessario viene richiesto ed effettuato nel 2018. Nel frattempo Valentina, che vive una condizione estremamente delicata e drammatica per le menomazioni subite da quel tragico incendio, è diventata un simbolo della lotta alla violenza di genere, testimonial di campagne di sensibilizzazione e autrice del libro Nessuno può toglierti il sorriso, edito da Mondadori.

Secondo gli esiti degli ultimi esami, Manuel sarebbe morto per ‘asfissia meccanica', quindi per soffocamento. Tuttavia, gli stessi esami non hanno rilevato la presenza di fumo nei polmoni, pertanto non sarebbe morto per le esalazioni dell'incendio e neanche per le ustioni, che avrebbero attinto il corpo sul lato frontale, come se il ragazzo si trovasse in posizione supina e verosimilmente incapace di reagire.