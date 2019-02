Si è rotta la coppia! Jane Alexander dice addio ad Elia Fongaro

". cosìha annunciato su, "", la fine della relazione con, nata tra tante polemiche al. "", ha scritto la46enne a commento di un tenero scatto dei due. Invece Elia Fongaro ha pubblicato una foto totalmente nera.

La loro storia sembrava essere una relazione importante, anche lontano dalle telecamere del reality di Canale 5 tanto che lei aveva deciso di interrompere la storia con Gianmarco Amicarelli e aveva fatto conoscere il figlio Damiano al modello... come in molti avevano predetto, la cosa non è durata tanto! La loro controversa relazione è durata solo pochi mesi, ma tuttavia questi sono bastati a far parlare molto di loro. Per poter iniziare questo suo nuovo amore. Jane è tornata a concentrarsi su sé stessa e suo suo figlio Damiano, cercando di mantenere sempre il sorriso nonostante la sofferenza per questa ulteriore delusione.