Andiamo a comprare un cd e torniamo! Per Nino D'Angelo e Livio Cori non c'è niente da fare

Ancora problemi tecnici per Nino D’Angelo e Livio Cori che, dopo quelli avuti durante il Festival di Sanremo 2019, non è riuscito ad esibirsi a Domenica In. Imprevisto pera Domenica In durante lo speciale dedicato a. Dopo i disguidi che non hanno permesso ai cantanti di esibirsi al meglio durante la kermesse canora, i due artisti arrivati ultimi a Sanremo 2019 hanno avuto qualche problema a eseguire la canzone presentata la Festival, “”, anche nella trasmissione di. Nino e Livio hanno iniziato a cantare ma hanno subito interrotto la performance perché la base era sbagliata, andava troppo veloce. “” ha commentato Nino D’Angelo.

Alla conduttrice, dopo qualche commento ironico, non è rimasto che lanciare la pubblicità, ma anche al rientro la situazione non è migliorata. I due artisti, allora, si sono diretti dietro le quinte: “Andiamo a comprare un cd e torniamo” hanno detto. Rientrati sul palco, finalmente si sono potuti esibire. In tanti, soprattutto su Twitter, si sono lamentati della scarsa professionalità degli addetti ai lavori. Ma allo stesso tempo hanno elogiato Nino che, con grande simpatia, ha sdrammatizzato sull’imprevisto in diretta tv : “Grande stima per Nino D’Angelo che ha avuto la decenza di presentarsi rispetto a molti altri, chapeau”, ha scritto qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha sottolineato: “Nino D’Angelo è la persona più squisita che io abbia mai conosciuto, lo zio buono di tutti. Ha ragione a sottolineare che non tutti avrebbero reagito col sorriso a delle défaillance tecniche francamente imbarazzanti per la prima rete di Stato”.