Basta cavolate! Rita Dalla Chiesa difende Loredana Bertè a Sanremo 2019

Polemiche per il Festival di Sanremo, una di queste riguarda, arrivata quarta tra le proteste del pubblico dell'Ariston. La cantante Loredana Bertè ha deciso di non presentarsi a Domenica In per lo specialee Mara Venier, sua amica da tanti anni, si è detta dispiaciuta dell’assenza della star 68enne che, per molti, avrebbe meritato ladel Festival di Sanremo.Nel corso dello speciale, alcuni giornalisti si sono scagliati contro Loredana perché non presentandosi sarebbe stata poco educata.

Ma in difesa dell’artista si è schierata Rita Dalla Chiesa con un post su Twitter: “Che bomba che è la canzone di Loredana Bertè, la piantassero i giornalisti di dire cavolate. Basta vedere i video della sala stampa e le reazioni scomposte di alcuni di loro. Da che pulpito parlano di educazione dei cantanti”. Ma Rita Dalla Chiesa ne ha anche per i conduttori del Festival. “Brutte le risate di chi era sul palco mentre il pubblico protestava per il quarto posto di Loredana Bertè” ha scritto la conduttrice. La Dalla Chiesa non fa i nomi, ma sul palco, a ridere, c'erano Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.