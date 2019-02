È terribile, mi fa schifo! Matteo Salvini senza mezzi termini su Achille Lauro... e voi?

Al ministro Matteo Salvini non è piaciuta la canzone portata dal trapperal Festival di Sanremo 2019, quellaal centro di molte polemiche alzate sopratutto da Striscia la notizia. Il ministro dell'Interno aè palesemente contro la canzone che definisce : "". Parole forti e che ribadiscono quanto detto sempre da Salvini poche ore prima, a: "", ha detto riferendosi sempre a Rolls Royce e a chi sostiene che nel brano ci siano dei riferimenti all'. Salvini ha aggiunto: "".

Achille Lauro ha respinto ogni accusa definendole surreali e ridicole, all'inviato Valerio Staffelli ha dato dell'ignorante sottolineando che non ci sia nessuna allusione e che il testo si riferisce alla nota casa di automobili di lusso. In rete le critiche sono tante... e ascoltando bene l'esiguo testo della canzone - che potete ascoltare dal video alla fine dell'articolo - pare che i dubbi siano più che giustificati. Ma sono in tanti che invece sostengono e seguono il 28enne Lauro De Marinis. A voi Achille Lauro piace davvero?