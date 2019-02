Sanremo 2019 : L'Ariston impazzisce per Antonello Venditti

È Antonello Venditti il grande ospite della terza serata del Festival di Sanremo 2019. Il cantautore romano sale sul palco dell'Ariston e si scatena il delirio in teatro, su Twitter e tra i telespettatori. Nella terza puntata di Sanremo 2019 il primo super ospite Antonello Venditti arriva sul palco dell’Ariston portando un momento di nostalgia. Si siede al piano e comincia a cantare “Nata sotto il segno dei pesci”. Il pubblico si commuove e canta con lui. Le note risuonano all’interno del teatro che è sotto una luce tenue e crea un’atmosfera intima da piano bar. Arriva Claudio Baglioni e si siede sul pianoforte a coda di fronte Antonello. Un pianoforte nero e uno bianco, quasi due opposti che si incontrano all’unisono quando vengono suonate le prime note di “Notte prima degli esami”.

I presenti rimangono incantati e la voce cristallina di Venditti entra nei cuori di tutti con una delle canzoni d’amore più belle. Baglioni gli fa da eco e questo diventa uno dei più bei duetti visti fino ad ora al Festival.

Quando la canzone intona “Si accendono le luci…” l’Ariston esplode di luci e di voci e il pubblico in sala canta insieme ai due a squarciagola per poi alzarsi in piedi e regalare una standing ovation al cantautore romano. Lui ringrazia ma prima di lasciare il palco regala il suo famoso cappello di paglia ad una delle spettatrici in prima fila. La rivolta è al grido "basta!" e "lascialo cantare da solo", visto che molti utenti-spettatori non sembrano gradire affatto la tendenza del direttore artistico a duettare sistematicamente con tutti gli ospiti fin qui entrati in scena. E tanti sostengono che un classico da stadio come Notte prima degli esami sia stato letteralmente rovinato dal bulimico Baglioni. "L'hanno chiamato Sanremo 2019 perché Claudio Baglioni & Friends era troppo lungo?", chiede sarcasticamente qualcuno.