20 stanze d'albergo per 70 senzatetto! Candice Payne tocca il cuore di Chicago

Una donna ha deciso di prenotaredal costo di 70 dollari l'una destinate a una settantina diche sono stati salvati dalle temperature polari di. I senzatetto da una settimana alloggiano presso l’hotelgrazie al gesto di generosità di unache ha pagato per loro 20 stanze.Il vortice polare ha messo in ginocchio la città statunitense, le temperature ai minimi storici hanno toccato anche i -23°C e i clochard della città hanno rischiato di morire congelati su una panchina. La benefattrice , temendo che i senzatetto – in seguito all’esplosione – fossero di nuovo per strada – ha immediatamente pagato con la sua carta di credito 20 stanze dell’albergo Amber Inn, a 70 $ l’una e poi ha innescato una vera e propriae una raccolta fondi che ha smosso la coscienza dei più portando a totalizzare 8mila dollari da devolvere alla causa dei clochard su GoFoundMe.

Il suo account Instagram è stato utilizzato anche per chiedere aiuto ai suoi follower richiedendo un servizio di taxi, meglio se con un van, per poter trasportare i clochard direttamente nell'albergo. Si chiama Candice Payne e ha raccontato alla CBS di aver agito d’impulso strisciano la carta di credito per aiutare i bisognosi della sua città. La donna è un'imprenditrice nel campo dell'immobiliare.