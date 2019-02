Irama, Nera, Amici, Sanremo : il cantante risponde alle domande di Google

Classe 1995,, il giovane cantante alla 69edizione delè in gara con il brano la "". Direttamente dal Festival ai microfoni dirisponde alle domande di, ovvero le più cliccate dagli utenti del web e racconta la sua esperienza ad, il successo del singolo estivo "" e i progetti futuri e rivela il significato delle piume che indossa fin dalla prima apparizione televisiva al talent show."" spiega Irama, mentre sulle piume che indossa da sempre rivela "". Irama ricorda la sua esperienza a Sanremo Giovani "" e sulla partecipazione al festival di quest'anno rivela "".

Sul proprio nome e la sua origine, il cantante spiega "Irama significa "ritmo" in malese ed è anche l'anagramma del mio secondo nome, Maria. Sono cresciuto con il cantautorato da una parte e un'attitudine più street dall'altra, stavo per strada, sotto ai portici a cantare con i miei amici" e conclude "Dopo Sanremo ci sarà la continuazione del tour fino al 5 aprile, data del Forum di Assago che chiuderà il primo tour, tra l'altro sold out quindi che figata, non vedo l'ora!"