Bonus alla violenza sessuale per gli immigrati? Il giudice tedesco assolve lo stupratore siriano

Un profugo ha violentato la sua assistente sociale, ma è stato assolto: lo stupro, spiega il giudice è «oggettivamente avvenuto», ma soggettivamente l'imputato non è colpevole. È una sentenza che farà guadagnare voti ai populisti dell'AfD, il partito dell'estrema destra tedesco e che molti giornali preferiscono dimenticare, o nascondere in poche righe. Ilè riuscito a ricostruire quanto avvenuto la scorsa primavera a Dresda, loche, dopo averla pestata a sangue, l'ha violentata senza alcuna pietà. Il pubblico ministero, spiega ItaliaOggi che ha ripresa la notizia in Italia, ha chiesto e ottenuto che il profugo non finisse in carcere perhé non è "". "", si chiede ora il redattore di

La notizia è stata oscurata per mesi. I fatti risalgono, infatti, alla fine del 2017 e l'assoluzione ad aprile del 2018. Quasi un anno fa. Un anno di silenzi. Solo i quotidiani locali di Dresda si sono occupati della vicienda giudiziaria. Fino a qualche giorno fa, quando Di Welt ha preso in mano il caso e ci è andato a fondo. Ha parlato con Gesa Israel, l'avvocato dell'assistente sociale che è stata violentata dal siriano. È stata lei a consigliare alla vittima "di essere molto prudente nel rilasciare dichiarazioni che potrebbero venire manipolate e sfruttate in chiave politica". Perché tutto questo silenzio? Impossibile a dirsi, anche perché la sentenza è eclatante. Non è la prima volta che in Germania certe notizie passano sotto traccia. Basta pensare a quanto ci era voluto perché venissero alla luce gli abusi e le violenze perpetrate da alcuni immigrati la notte di capodanno in piazza a Colonia.

Lo stupro, come ricostruito dal quotidiano tedesco, è avvenuto nell'appartamento dell'immigrato ventenne. Non appena l'assistente sociale ha capito le intenzioni del giovane, ha provato a respingerlo spiegandogli che di non voler, in alcun modo, avere un rapporto sessuale con lui. Il siriano ha dato in escandescenze l'ha pestata. Dopo la prima raffica di botte, la donna in lacrime non ha più opposto resistenza per non finire massacrata dall'aggressore. Durante il processo che si è tenuto la scorsa primavera, il pubblico ministero ha chiesto alla vittima se lo stupratore potesse non aver capito che lo stava rifiutando. "Potrebbe essere possibile...", ha risposto dando così l'assist al giudice che ha, quindi, assolto il siriano.