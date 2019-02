Che bacio! Belen Rodriguez e Stefano De Martino si amano ancora

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si scambiano un tenero bacio di fronte al piccolo Santiago... è ancora amore fra i due ex coniugi. Nelle foto Belen e Stefano scherzano, si abbracciano e si scambiano sguardi complici fino a quando non arriva anche un bacio. Da quandoufficializzarono la separazione i fan non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. In questi anni i due hanno mai nascosto di andare ancora d’accordo, ma la showgirl ha avuto il cuore occupato da un altro grande amore negli ultimi anni., amico del fratello Jeremias, era riuscito a conquistare il suore della bella argentina, ma qualcosa tra i due si è rotto poco dopo l’estate del 2018 i due hanno ufficializzato la rottura. Per un pò Belen è stata lontana dal gossip, ma oggi Alfonso Signorini, amico della famiglia Rodriguez, ha lanciato una vera e propria bomba dalle pagine del suo settimanale.

‘Chi’ ha immortalato un bacio tra i due. Il titolo della copertina, pubblicata in anteprima da Alfonso Signorini su Instagram, recita così: “Si amano ancora”. Insomma il direttore darebbe praticamente per scontato il fatto che i due siano tornati di nuovo insieme con la foto del bacio in prima pagina che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Sembra che fra i due sia davvero riscoppiato l'amore. Eccoli mentre con il loro bambino Santiago camminano abbracciati e poi appunto, si baciano.