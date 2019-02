Dipendenza da social network! Altera la facoltà decisionale, ecco i rischi

Uno studio americano ha evidenziato che un uso eccessivo dei social può avere effetti negativi e dannosi sul nostro organismo al pari di quelli provocati dalla droga. Negli ultimi anni si parla di, ma i rischi che si corrono concretamente e le conseguenze legate al troppo tempo trascorso davanti al pc o allo smartphone per aggiornare i propricon nuovi post e tweet sembrano purtroppo ancora poco reali.A certificare l’inquietante legame tra ie il condiviso rischio diè una ricerca condotta su 71 persone da un gruppo di studiosi dellapubblicata sul Journal of Behavioural Addictions.

Utilizzare per ore e ore i social, infatti, compromette il processo decisionale, provocando i medesimi effetti della droga sul nostro organismo. L’uso eccessivo di Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e molti altri social ci renderebbe meno sicuri rispetto alla valutazione dei pro e dei contro rispetto ad una situazione di incertezza: a questo risultato sono giunti i cognitivisti che hanno sottoposto i 71 volontari al Iowa Gambling Task. Dopo aver effettuato questo test, è emerso che le persone prendevano decisioni sbagliate e peggiori dopo aver usato per tanto tempo i social. Questo ha portato gli studiosi a compiere ulteriori approfondimenti, grazie ai quali hanno potuto appurare che effettivamente la correlazione tra scelte sbagliate e dipendenza da social è uguale a quella che intercorre tra decisioni errate e dipendenza da droghe, come cocaina o oppioidi. Il professor Dar Meshi, in merito ai risultati ottenuti ha dichiarato:"Credo che i social portino enormi benefici, ma c'è anche un lato oscuro quando le persone non riescono a staccarsene. Dobbiamo capire meglio questa spinta, così da determinare se l'uso eccessivo dei social media debba essere considerato una dipendenza".