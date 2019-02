Avrebbe compiuto 61 anni! I saluti a Fabrizio Frizzi

Oggi 5 febbraio 2019ono ancora in tanti i fan che ricordano con affetto ilprematuramente scomparso meno di un anno fa, tra cui l’ex mogliee la sua amica e collega. Fabrizio Frizzi è scomparso dopo aver lottato contro una lunga malattia il 26 marzo 2018, lasciando un grande vuoto negli italiani e nel mondo dello spettacolo, che lo ha omaggiato con tanti messaggi di cordoglio. Entrambe le conduttrici televisive hanno commosso tutti rendendo omaggio alla memoria di Fabrizio.

La giornalista ha condiviso lo scatto di una fotografia appesa negli studi Rai di via Teulada in cui si vede raffigurato proprio Fabrizio Frizzi. "5 febbraio, Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada", ha scritto la Dalla Chiesa su Instagram. Centinaia i commenti commossi: “Ha lasciato un vuoto incolmabile e un grande, grandissimo dolore per sempre...Commovente e toccante... Ci manchi sempre”.