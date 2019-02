Non avrei lasciato che ti toccasse se non avevi 16 anni! La madre che ha fatto violentare la figlia

Ha assecondato le perversioni del compagno, conosciuto online, e gli ha consegnato la figlia 15enne. La 48enneè stata arrestata a 10 anni dai fatti, nel 2015, dopo che la vittima ha trovato il coraggio di denunciare, oggi è tornata in libertà. La figlia di Therese Butler, di, in, ha trovato il coraggio di denunciare la madre, la donna è stata 4 anni in carcere ed ora è uscita: “”. Una persona dalla doppia faccia che nascondeva un inquietante segreto... lada parte del suo fidanzato con il consenso della stessa Therese.

La donna ha praticamente autorizzato che la figlia venisse violentata dal suo fidanzato conosciuto online, conosciuto solo come "Thommo", nel 2005. L'assurda richiesta dell'uomo era che voleva una "versione più giovane" di lei, così Therese ha fatto ubriacare la figlia e poi gliel’ha concessa, mentre la figlia in lacrime veniva violentata lei attendeva fumando sigarette. La Butler era molto conosciuta sui social, aveva creato su Facebook la pagina "Tee's Fruit Tarts" dove pubblicava le ricette delle sue creazioni culinarie, specialmente dolci.

La figlia Peta dopo ben 10 anni ha avuto il coraggio di denunciare la madre alla polizia, la donna ha ammesso tutte le proprie responsabilità : "Non avrei lasciato che ti toccasse se non avevi 16 anni... Ero così fot**tamente debole, non avevo coscienza di quello che stava succedendo”. Therese Butler dopo 4 anni di carcere è tornata in libertà : "Ho fallito come madre. Sono fott**. Lo so. E mi odio per questo. Ecco perché sto cercando di essere la migliore nonna che possa essere”. Dopo quasi 15 anni ancora non si conosce l'identità di ‘Thommo’, nonostante l'appello lanciato dalla polizia lo scorso anno, la donna - anche dopo il carcere - non ha mai indicato l'autore delle violenze.