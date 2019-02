Una catastrofe! Crollo Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi battuta dalla Rai

La terza puntata dell’in onda domenica 3 febbraio per evitare lo scontro con il. è stata una delusione. Alessia Marcuzzi non si capacita dopo aver avuto il resoconto deglidella seconda puntata ... il crollo è palese.Secondo i dati riportati da Davide Maggio, il reality inha raccolto davanti allo schermo 2.405.000 spettatori pari al, ed è stato nettamente battuto sia da Rai 1 che da Rai 2. Non sono bastati colpi di scena di- che ha annunciato la decisione con un video dopo il putiferio scoppiato per gli insulti a Barbara d’Urso - e dii, motivata all’abbandono per le parole di Marina La Rosa.

Per due naufraghi che hanno lasciato, sono sbarcati in Honduras. Stefano Bettarini e Jo Squillo - entrati in gioco nel corso della puntata che ha anche decretato Yuri e Giorgia concorrenti ufficiali del ‘contest’ Saranno Isolani e Demetra Hampton eliminata al televoto lampo.