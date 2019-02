La mamma non mi vuole più! Il piccolo di 8 anni trovato in strada dai vigili

L'episodio risale allo scorso 23 dicembre, la donna, identificata e rintracciata dalle autorità, vive in uninsieme al suo nuovo compagno e conferma la versione del piccolo: "". I vigili lo hanno trovato mentre camminava tutto solo, e senza nemmeno un giaccone, sulla strada provinciale 128 a, in provincia di. Alla domanda perchè si trovasse da solo il piccolo ha risposto: "", ha ripetuto il bambino che non ha mai frequentato un giorno di scuola, non risulta iscritto in alcun istituto e l'unico documento che lo riguarda è un atto di nascita rilasciato dal comune di Maddaloni.

I vigili hanno cercato la madre, una 38enne di origine bosniaca, e l'hanno trovata in un campo nomadi di Chieri : "Vivo con un nuovo compagno e in roulotte non c'è più posto per il bambino... Da tempo il bambino vive con i nonn". La polizia municipale sta anche cercando di rintracciare i parenti che lui ha detto di avere in zona. I genitori biologici del bambino, intanto, sono stati denunciati per abbandono di minore. Ma la donna si è comunque rifiutata di riprendere con sé il figlio, il padre biologico, che risulta residente in provincia di Caserta, è irraggiungibile. Adesso saranno i servizi sociali di Torino, coordinati dal tribunale dei Minori, ad occuparsi del bambino che è stato accompagnato in una comunità protetta.