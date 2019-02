Inserisce per errore la retromarcia! Uccide la moglie trascinandola per metri

Ha travolto e ucciso la moglie in retromarcia, trascinandola per una ventina di metri fino schiantarsi con un'altra auto: per la donna non c'è stato niente da fare, morta sul colpo a causa delle numerose ferite riportate. Incidente tragico nella piazza centrale di Pontevico, in provincia di Brescia. Un uomo ha inserito per errore la marcia del cambio automatico e ha travolto e ucciso la moglie. La vittima è stata trascinata dall'auto per diversi metri. la coppia, originaria della Liguria dove risiede, era andata a trovare nel cremonese un parente ospite in una casa di riposo. Durante la manovra l'auto ha colpito anche altre vetture parcheggiate.

La tragedia si è consumata in piazza a Pontevico, poco dopo le 14 di domenica. I due erano appena usciti dal bar, dove avevano bevuto il caffè, pronti a ripartire verso casa. Aveva 73 anni e si chiamava Natalina Muri la donna travolta dal marito, il 79enne Luigi Pellini, che inavvertitamente ha ingranato la retromarcia trascinando per diversi metri la moglie. La vittima era originaria di Robecco d'Oglio, nel Cremonese, ma residente a Albissola Marina, in provincia di Savona. La 73enne è morta sul colpo schiacciata contro altre vetture parcheggiate.