Miglioramento ma rischio alluvioni! Previsioni Meteo prossima settimana

Nei prossimi giorni le temperature saranno destinate a calare nuovamente su tutto il Bel Paese, vediamo quando e dove tornerà il freddo. Perle forti piogge e le eccezionali nevicate che si sono abbattute sui rilievi alpini ma con temperature poco rigide, hanno provocato seri problemi ai corsi d’acqua coned un elevato numero di sfollati. Ma anche sulleed alsi sono avuti importanti ripercussioni in termini dia causa delle abbondanti precipitazioni, nubifragi e temporali. Lunedì 4 febbraio è atteso unsu tutto il nord Italia e su gran parte della fascia tirrenica del centro.

Al sud e all’area adriatica del centro fase di tempo più instabile con l’arrivo di pioggia e temporali. Anche martedì 5 avremo intenso maltempo sopratutto su Ragusano, Siracusano, Catanese e Messinese dove non si escludono alluvioni lampo. Piogge anche su Calabria Ionica e Salento. Soleggiato invece sulle regioni settentrionali.L’isolamento del vortice sul Mar Ionio condizionerà il tempo al Sud anche nella giornata d imercoledì 6 Febbraio con piogge diffuse e locali temporali su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia, per tutta la giornata. Sarà sereno invece al Centro-Nord con temperature miti durante il giorno, freddo invece tra la sera e la notte con valori vicini allo zero.

Da giovedì 7 ci aspetta un netto miglioramento su tutta la Penisola con sole diffuso, tranne che in Sicilia, dove cadrà ancora qualche goccia di pioggia.Il maltempo torna venerdì 8 Febbraio, sopratutto sull’Arco Alpino, da Nord si avvicinerà una massa d’aria fredda di origine polare che provocherà qualche nevicata su zone centro-occidentali. Nel corso della giornata qualche acquazzone si dirigerà verso il medio-basso Adriatico.