Altrimenti non ti curo! La vogliosa dottoressa Sundaralingam adesca il paziente malato di cancro

La donna gli aveva diagnosticato un tumore poi, scrivendogli dei messaggi, gli ha fatto capire in maniera chiara che se non lo avesse fatto con lei non lo avrebbe più curato, è stata accusata di aver manipolato un paziente in stato di bisogno, per questo è radiata dall'albo ed è stata costretta a risarcire le cure dell'uomo. La vogliosa dottoressa di Toronto, in, avrebbe adescato unarrivando a ricattarlo per curarlo. Secondo alcuni referti la 37enneavrebbe approfittato della debolezza di un suoper avere rapporti con lui, poi lo avrebbe aggiunto sui social iniziando a scrivergli dei messaggi d'amore. I due si sono frequentati arrivando anche ad averein ospedale.

Adesso la dottoressa non potrà esercitare la professione, riconosciuta come manipolatrice di un paziente in stato di bisogno. Il paziente ha detto di essersi sentito in colpa: «Se avessi detto che avevo fatto sesso con il mio oncologo mi avrebbero detto che ero un latin lover», ha raccontato in tribunale come riporta Metro, «ma non sono quel tipo di persona e mi sono sentito in colpa, a disagio ed emotivamente maltrattato... Ero fisicamente emaciato ed emotivamente esposto e la fine di una relazione mi ha sconfitto. Ciò che ha aggravato questo bilancio è stato il suo rifiuto di continuare a fornire assistenza medica». La dottoressa Sundaralingam avrebbe detto che avrebbe lasciato il suo caso se non fosse stato possibile andare oltre, condizionando la scelta di un paziente in condizione di fragilità emotiva - è stata riconosciuta colpevole, costretta a pagare un risarcimento al paziente e radiata dall'albo.