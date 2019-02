Salvato da un orso! L'incredibile storia del piccolo Casey

Il picolo si era perso nel bosco, con temperature intorno ai - 20°, da quando è stato trovato racconta di essere stato aiutato da un orso.ed ha vissuto l’avventura più pericolosa della sua vita, per fortuna sopravvissuto, il bimbo si era allontanato da casa della nonna ad Ernul ine si è perso nei boschi restando per tre giorni al freddo e al gelo ad una temperatura che in inverno si aggira sui – 20°. "", ha detto al Guardian lo sceriffo della contea di Craven Chip Hughes.

Casey è stato ritrovato mentre cercava di ripararsi dalla pioggia forte e dalle temperature gelide tra alcuni cespugli, chiedeva della mamma e tremava, per fortuna non ha riportato ferite e quando ha riabbracciato i genitori, ha raccontato di essere stato aiutato da un orso amico. La zia di Casey, su Facebook, ha voluto esprimere la sua felicità per il ritrovamento del nipotino e poi ha aggiunto: "Ha detto di essere stato con un orso per due giorni. Dio gli ha mandato un amico che lo potesse tenere al sicuro e fargli compagnia. Dio è buono. I miracoli accadono".