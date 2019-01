Non sopportavano il suo pianto! Il piccolo Maxim gettato vivo nella stufa dai nonni ubriachi

Eì statp lasciato lì dentro, a morire arrostito, Maxim Sagalakov, un, è morto carbonizzato dopo che i suoi nonni lo hanno gettato nella stufa di casa. Un bambino di 11 mesi è stato bruciato a morte dai suoi nonni che si prendevano cura di lui mentre sua madre era assente, ha detto la polizia. Maxim Sagalakov è stato lasciato con i suoi nonni da sua madre Viktoria, 20 anni, nel distretto di Khakassia in. Una storia tanto assurda quando crudele, un bimbodai nonni ubriachi e lasciato lì dentro, a morire. La morte di un bambino che non c'è più per la crudeltà dei nonni, che non hanno sopportato il suoe le attenzioni che il piccolo necessitava.

Il piccolo Maxim Sagalakov - che la mamma Viktoria Sagalakova di 20 anni aveva lasciato in custodia ai suoi genitori di 42 e 47 anni - è stato ritrovato dalla donna dentro la stufa a mattoni della casa dei suoi genitori. Secondo la polizia i nonni «erano ubriachi e hanno gettato il nipote nel forno» e «il corpo è stato ritrovato gravemente ustionato dalle alte temperature all'interno della stufa». Uno dei vicini di casa dei nonni killer ha detto a una televisione locale di come il nonno sarebbe rincasato, completamente ubriaco, e a quel punto avrebbe gettato il piccolo Maxim dentro la stufa a legna. Per la morte del piccolo Maxim, i nonni rischiano la condanna all'ergastolo.