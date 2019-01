Ossa trovate in Vaticano! Ecco a chi appartengono

I resti umani non sono né di, bensì di due antichi romani. L’incredibile scoperta è stata accertata dal pool di scienziati che lavorano in un istituto specializzato con sede a Casertasi era pensato che le ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica, in Vaticano, settimane fa potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. Un'ipotesi esclusa dalle prime analisi dei genetisti sui resti. Ora arriva la verità: erano di due antichi romani. Il giallo è stato risolto e glidi un istituto specializzato di Caserta sono riusciti a ottenere anche duedi incredibile valore. Le ossa sono di un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Si tratterebbe di costole, denti, frammenti di cranio, femore e mascella di due antichi romani dell’età imperiale.

I resti sono stati rinvenuti durante i lavori di ristrutturazione a villa Giorgina, sede della nunziatura del Vaticano di via Po a Roma. A riportare la notizia la trasmissione “Chi l’ha visto?”, che da subito si era occupati mediaticamente del ritrovamento. Si presume che i resti dei due uomini facciano parte dell’antica necropoli che si trova sulla Salaria. La Procura di Roma, che aveva aperto un’indagine per omicidio contro ignoti, dovrà così archiviare il caso.