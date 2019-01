E' amore! Al Bano e Romina Power di nuovo mano nella mano

Al Bano e Romina si tengono per mano ed è un successo. Grande commozione e serenità a 55 Passi nel Sole che dopo la Coppa Italia è la trasmissione più vista. Albano Carrisi festeggia 55 anni di carriera e dopo il successo del primo appuntamento, ieri sera su Canale 5 in prima serata l’ultima delle due serate evento. La trasmissione inchioda davanti al teleschermo 3.048.000 spettatori pari al. Più di lui può fare solo la partita di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, che ha interessato oltre 7 milioni di persone

A “55 passi nel sole” i due cantanti intonano “We’ll live it all again”, Cristel lancia il video del matrimonio di Al Bano e Romina Power e al rientro in studio parte un affettuoso sketch sulla paternità del brano, Romina sostiene che sia sua, ma Al Bano: “Il testo in inglese è tutto tuo, non potrei cantare né scrivere in inglese. Anche il titolo te lo concedo, ma se non c’ero io a fare la melodia in quel pomeriggio a Milano…era per il nostro viaggio di nozze” e l’ex moglie: “Non abbiamo mai avuto un viaggio di nozze. Per risparmiare non l’hai mai fatto”. Poi iniziano a cantare... sorridono complici, ballano guardandosi negli occhi e si tengono a lungo per mano.