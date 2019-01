Vecchia mummia ritirati! Scialpy offende Ornella Vanoni

Duro attacco via social di Scialpi a Ornella Vanoni, il cantante ha criticato aspramente la collega per i giudizi espressi sulla canzone di Amedeo Minghi e sul suo abbigliamento eccentrico., dopo essere stato ospite a ‘’ è entrato pesantemente in polemica sia con gli autori del programma televisivo che con, nei confronti della quale ha posto in essere una brutale invettiva via social.

Ornella Vanoni e Red Canzian hanno fatto a pezzi un successo storico quale “Vattene amore” davanti al suo autore Amedeo Minghi e i social si sono schierati con il cantautore grazie anche l’intervento di Scialpi che a caldo ha difeso Minghi. Dopo tutto quello che è successo su ‘Trottolino amoroso’, il cantante ha accusato la cantante 84enne di essere una “vecchia mummia”, esortandola più volte a ritirarsi a vita privata. Su Twitter rincara la dose: "Purtroppo la demenza senile ci capiterà a tutti il problema è che dovrebbe essere già da un po’ in casa di cura". E su Instagram: "Dedicato alla mummia Ornella Vanoni: sei troppo vecchia per capire ritirati è la cosa più giusta e etica che tu possa fare!".