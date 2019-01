E' come l'influenza, ma fa bene! L'amore e la salute... soprattutto delle donne

Essere innamorati è una delle sensazioni più belle che ci siano. L’amore fa bene alla salute, è stato recentemente accertato che l’innamoramento causa. L’organismo delle donne risponde infatti all’amore grazie ad una serie di significativi segnali capaci di causare un discreto aumento dellee della salute in generale. Un insieme di fattori che, al contrario, non si riscontrano nell’uomo.

Il biologo Jeremy Griffith definisce l'amore come "altruismo incondizionato". Il neurobiologo Semir Zeki ha studiato i possibili circuiti neuronali sottesi dagli stati d'amore, in particolare individuando strette connessioni fra amore romantico e amore materno. La neurobiologia degli stati amorosi è un nuovo campo di ricerca delle neuroscienze tuttora aperto con le moderne tecnologie di neuroimaging, mirante allo studio sia neurobiologico che psicologico degli stati affettivi negli esseri umani.

Anche la neuropsicologia cognitiva beneficia di quest'ultime ricerche: per esempio, sono stati rilevati migliori risultati e più efficienti prestazioni in compiti cognitivi se condotti in presenza di uno stato amoroso. Inoltre, l'amore s'è rivelato essere una componente fondamentale del sistema motivazionale e di ricompensa degli esseri umani. Ben note sono poi le notevoli relazioni intercorrenti fra amore ed autostima.

Gli scienziati hanno dimostrato attraverso diversi esperimenti che chi ha una relazione sentimentale ha meno probabilità di ammalarsi oppure ci mette di meno a guarire. L’amore, infatti, non ci aiuta soltanto a sentirci felici, sicuri di noi e importanti, ma ha anche degli effetti secondari positivi per la salute. Questo è dovuto ad un composto organico chiamato feniletilamina, che si produce quando siamo innamorati. Un altro degli ormoni che si libera grazie all’amore è la melatonina: questa ha la capacità di ridurre lo stress ed evitare l’invecchiamento prematuro. Il terzo ormone che si libera quando siamo innamorati è la norepirefrina, che si ripercuote sullo stato d’animo e l’attenzione. L’organismo genera anche più dopamina, un analgesico naturale che evita che ci ammaliamo. Infine, il corpo libera più endorfine, il che causa una sensazione di benessere generale.