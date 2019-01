Ero brutta! la star del web Lele Pons fa ballare l'Italia con Celoso

Nata con i video su Vine, la popolarità diè cresciuta in questi ultimi anni fino a diventare un vero e proprio fenomeno social, con un canaleda oltre 13 milioni di iscritti e un profiloda oltre 30 milioni. Youtuber, attrice, presentatrice, imprenditrice, da qualche mese la Pons è anche cantante, grazie a “”, singolo da 200 milioni di views su Youtube.

Su Instagram vanta più di 30 milioni di follower, è venezuelana e l'estate scorsa ha debuttato anche nel mondo della musica con il brano Celoso, che ha già accumulato più di 200milioni di visualizzazioni : "Vengo qui sempre per le vacanze. E ho avuto anche due fidanzati di qua, per questo ho imparato l'italiano". Il segreto per diventare una popstar? "Essere forte e pensare a te stessa più che agli altri. Se non stai bene con te stessa, la gente con te non sta bene".

Lele Pons è venezuelana, ma a cinque anni si è trasferita a Miami dove non si è integrata subito perfettamente, anzi. Spersso ha raccontato di essere stata vittima di bullismo, come ricorda anche a Fanpage.it, a cui ha raccontato quando è avvenuto la prima volta: "La prima volta che sono stata bullizzata è stata alle superiori, mi gettarono del cibo addosso perché ero brutta, avevo dei brufoli". E la prima volta in cui ha fatto l'amore? "Avevo 17 anni, a Los Angeles con un ragazzo che si chiamava Tod".