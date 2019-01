Morto per un piatto di spaghetti! Studente va a dormire e non si sveglia più

Dopo aver mangiato gliche erano in frigo da 5 giorni, è andato a letto e purtroppo non si è svegliato più. E' successo a uno, che è stato trovatonel letto dai genitori. L'autopsia ha rilevato che il ragazzo sarebbe deceduto per avvelenamento da cibo causato dal batterio. Il batterio forma delle spore che a loro volta producono tossine che causano vomito e diarrea. Prima di andare a letto, il ragazzo aveva avuto questi sintomi, aveva bevuto molta acqua e era andato a letto senza prendere medicine.

La presenza del Bacillus Cereus si può ritrovare ampiamente in natura, terreni, polvere, sporcizia, cereali, alimenti amidacei, frequentemente nel riso, acqua, ecc., è un comune contaminante delle materie prime agricole. Gli alimenti a rischio responsabili della sindrome emetica, sono fondamentalmente il riso, alimenti ricchi di amidi, pasta e patate.