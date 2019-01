Il piccolo Giuseppe ucciso brutalmente a bastonate! Arrestato il compagno 24enne della madre

Arrestato per omicidio volontario aggravato e tentato omicidio Tony Sessoubti Badre, 24 anni, sospettato di essere l'omicida di Giuseppe, 7 anni, figlio della sua compagna trentenne, trovato morto all’interno di un’abitazione di Cardito, in provincia di. Ci sarebbe una mancanza di attenzioni alla base dell’omicidio del, il, in provincia di Napoli, dal compagno della madre. Il giovane di origini tunisine,, avrebbe colpito afino alla morte sia Giuseppe che la, di 8 anni, ferita brutalmente ma sopravvissuta. Ed è stata proprio la testimonianza della bambina ad incastrare l’uomo.Secondo le ricostruzioni, i duenati da una precedente relazione della madre, si trovavano in casa insieme al tunisino e alla figlia di quest’ultimo con la donna, quando i vicini hanno udito delle urla provenienti dall’appartamento e hanno chiamato la polizia.

Arrivate sul posto, le forze dell’ordine si sono trovate di fronte una scena terrificante: il corpo di Giuseppe, privo di vita, giaceva riverso sul divano, mentre la sorellina, piena di botte, era ancora viva con il volto totalmente tumefatto. Portata subito in ospedale non sono state rilevate lesioni agli organi interni né particolari danni al cranio. La bambina si trova tuttora sotto osservazione clinica e psicologica, ma ripresasi dallo shock, è riuscita ad aiutare la polizia nella ricostruzione dell’accaduto. “Ci ha picchiati Tony , ha cominciato da ieri, a me e al mio fratellino. Poi è andato via”.

Anche la madre accusa il tunisino: "Tony sembrava un diavolo. Ho cercato di fermarlo, ma non ci sono riuscita", la donna al momento dell’aggressione non si trovava in casa: “Tony mi ha raccontato che i piccoli erano caduti per le scale” ha dichiarato. Il 24enne, dopo aver detto che il bimbo era caduto dalle scale, ha parzialmente ammesso: “Forse l’ho colpito con un calcio, una mazza di legno… non so bene”.

"Lavoro in pronto soccorso pediatrico da trent'anni, pensavo di averle viste tutte ma quello che ho visto ieri è la scena più raccapricciante a cui ho mai assistito". Così Vincenzo Tipo, primario del Pronto occorso del Santobono di Napoli racconta all'ANSA le cure alla bimba di 7 anni rimasta ferita nella tragedia familiare a Cardito, in cui è rimasto ucciso il suo fratellino. "La bambina aveva il volto tumefatto ma soprattutto sangue sul cuoio capelluto, tutte ferite compatibili con l'ipotesi di percosse".

Poi continua : "In particolare il sangue sulla testa ci ha fatto sospettare lesioni interne e quindi abbiamo sottoposto la bimba a tac e radiografie. In due ore abbiamo svolto tutte le analisi che ci hanno rassicurato sul fatto che si trattasse solo di ferite superficiali, che non avevano leso organi interni".