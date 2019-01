Cadere nel vuoto! il vero significato dei sogni più frequenti

Il sogno è un fenomeno psichico legato al sonno, in particolare alla fase REM, caratterizzato dalla percezione di immagini e suoni riconosciuti come apparentemente reali dal soggetto sognante. Lo studio e l'analisi dei sogni inducono a riconoscere un tipo di funzionamento mentale avente leggi e meccanismi diversi dai processi coscienti di pensiero che sono invece oggetto di studio della psicologia tradizionale. Nel '900 Sigmund Freud nella sua celebre opera L'interpretazione dei sogni tentò di spiegare questa modalità di funzionamento dell'apparato psichico descrivendo la psicologia dei processi onirici e suddivise il funzionamento dell'apparato psichico in due forme che chiamò processo primario e processo secondario. Secondo questa teoria psicoanalitica classica, il sogno sarebbe la realizzazione allucinatoria durante il sonno di un desiderio rimasto inappagato durante la vita diurna.

Piacevoli o inquietanti, i sogni ricorrenti sono un’esperienza comune a tantissime persone. Ma perché capita di sognare sempre le stesse facce o di rivivere le stesse situazioni durante la fase onirica? Ogni sogno, secondo gli esperti, ha un suo preciso significato. Sognare spesso di trovare delle monete per strada significa che stiamo per vivere un periodo positivo sotto ogni aspetto, professionale e affettivo.

Se invece sogniamo spesso di cadere nel vuoto, vuol dire che il nostro stato d’animo è preoccupato: temiamo di perdere il controllo di una situazione. Tra i sogni più spaventosi, c’è anche quello di perdere i denti, che a livello subconscio rappresentano un’arma: sognare di perderli significa aver paura di restare indifesi. Se invece sogniamo sempre la stessa persona vuol dire che sentiamo l’esigenza di risolvere una situazione con lei o lui: è il caso di chiarirsi.