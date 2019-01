Violata la legge? Matteo Salvini contro i parlamentari sulla Sea Watch

A Rtl 102.5 il Ministro parla dei parlamentari che sono saliti sullaafferma che "". Poi su Twitter : «...». Il blitz dei politici che hanno raggiunto la Sea Watch e sono restati a bordo oltre sei ore per raccogliere le testimonianze deie documentare la loro situazione, ha dato il via a una grossa polemica che non si placa.

E al di là della polemica, le dichiarazioni del vicepremier apre anche una questione giuridica ... i parlamentari possono salire a bordo di una nave senza il permesso della Guardia Costiera? Tutto è iniziato con il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, e i deputati Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia - quest'ultima in possesso di patente nautica che alla guida di un gommone - ha portato con se gli altre persone, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, un legale e un medico. il gruppo ha raggiunto la nave della ong da tre giorni ormeggiata in rada, davanti a Siracusa, con 47 migranti e sono saliti sull'imbarcazione.

Sulla nave, alcuni migranti hanno mostrato segni di abusi e torture subite in Libia. Ha detto lo psichiatra Gaetano Sgarlata : "La loro situazione è penosa. Ho avuto colloqui con 10 persone, tra cui tre minori. C'è una persona che ha perso un occhio, gente con tagli e dita delle mani deformate per i colpi ricevuti". La parlamentare Stefania Prestigiacomo : "Nessuno può comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentono di salire a bordo, a maggior ragione perché 'imbarcazione non è in quarantena e anzi - altro fatto gravissimo e senza precedenti - l'autorità marittima sanitaria non ha accolto ieri la richiesta di accertamento sanitario inoltrata su nostro consiglio dal comandante".

Il professor Pasquale De Sena, docente di Diritto Internazionale alla Cattolica di Milano : "Non c'è nessun concorso da parte dei parlamentari e degli esponenti politici saliti sulla Sea Watch in un eventuale reato, per altro non provato. Se il ministro Salvini ha elementi che indicano che la ong ha violato le norme sul contrasto all'immigrazione clandestina, li denunci alla procura di Siracusa. Ma se anche emergessero rilievi in tal senso, non c'è alcun concorso da parte dei parlamentari, che sono saliti sulla nave solo per verificare le condizioni dei migranti"