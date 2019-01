Francesco Monte mi ha querelata! Ancora Eva Henger e il Canna Gate

Pare che Francesco Monte abbia querelato Eva Henger, presumibilmente per le accuse di aver acquistato e fumatodurante l’Isola dei Famosi 2018. «», queste le parole di, che tante volte si è occupata del cosiddettoche ha visto protagonisti Henger e Monte in occasione della loro partecipazione all’Isola dei Famosi.

La Henger accusò Monte di aver fumato canne e questi aveva sempre contestato le dichiarazioni, arrivando poi ad annunciare la querela di cui però la Henger aveva ripetutamente detto di non aver mai ricevuto alcuna notifica. Nei giorni scorsi, la conduttrice aveva annunciato l’apertura in trasmissione di una busta con rivelazioni sulla Henger, mostrando la busta sigillata nelle sue stories su Instagram, in studio Barbara d’Urso dice: “Sì lo so cos’è quella busta. La notifica è arrivata adesso, a distanza di quasi un anno dall’Isola. La settimana prossima andrò a Roma per rilasciare una dichiarazione spontanea ai carabinieri e poi si vedrà”, la Henger ride e avvisa i naviganti: “Ci sono prove e cose che io non ho potuto mostrare in televisione, ma adesso non ho più un contratto con Magnolia. La cosa mi fa ridere per via della tempistica…dai non ci credo…ricomincia l’Isola e arriva la querela (per una denuncia ci sono 90 giorni di tempo dal momento in cui si viene a conoscenza dei fatti, nda). Io non so quando mi ha querelata però sembra tanto una cosa studiata a tavolino, non credo alle coincidenze. Alessia Marcuzzi ha dichiarato dappertutto sui giornali che ha avuto uno stress enorme per i servizi di Striscia e poi nella conferenza stampa prima dell’Isola dice che Striscia aveva fatto benissimo, che aveva fatto bene sia al reality che a loro e che era tutto a posto…dai…”.