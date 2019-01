Non è possibile! Morto anche il piccolo Julen, i genitori avevano già perso l'altro figlio

La disperazione Josè Rosellò, il papà del piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo di 110 metri e ritrovato morto dopo giorni di scavi per recuperarlo : "”, questo riporta il sito diriguardo i genitori delche avrebbero urlato poco prima che gli venisse comunicata la notizia del ritrovamento del, caduto in un pozzo selle campagne di, vicino Malaga, in Andalusia. Era già morto il fratellino, nel 2017 Oliver èall’età di tre anni per un disturbo cardiaco mentre la famiglia stava facendo una passeggiata sulla spiaggia, a pochi metri dalla loro casa. Julen aveva pochi mesi quando suo fratello fu stroncato da un attacco cardiaco. In un’intervista latra le lacrime si era chiesta perché mai “”.

Il padre aveva confessato che proprio ora stavano pensando di dare un fratellino o una sorellina a Julen, probabilmente per non lasciarlo solo. Julen Rosario aveva solo due anni è stato trovato morto dopo due settimane di ricerche, oltre 13 giorni di scavi a Totalán a cui hanno lavorato giorno e notte più di 300 uomini sintetizzato in questo tweet della Guardia Civil : “Disgraziatamente… nonostante tanti sforzi da parte di tanta gente, non è stato possibile salvarlo… #RIPJulen”.

Il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, in mattinata ha fatto sapere che è in corso l’autopsia sul corpo del bambino e a breve si dovrebbe sapere a che ora è avvenuta la morte del piccolo. Per conoscere le cause del decesso, invece, bisognerà aspettare i prossimi giorni.