Il piccolo Julen non ce l'ha fatta! Trovato morto il bimbo nel pozzo, adesso è col fratellino Óliver

Tutti gli sforzi delle squadre di soccorso sono stati vani, è una tragedia, purtroppo il, il bimbo di due anni caduto in un pozzo a Totalán () domenica 13 gennaio, è stato trovato. “”, ha twittato la Guardia Civil, rivolgendo ai familiari “”. Il ritrovamento è avvenuto all'1,25 di questa mattina, si legge su '', dopo quasi due settimane di lavori incessanti per poter riuscire a salvare il bimbo. Questa è la fine di una storia straziante iniziata domenica 13 gennaio e che ha tenuto la Spagna e il mondo intero col fiato sospeso per Julen, ildi 110 metri di profondità e 25 centimetri di larghezzanelle campagne di Totalán, vicino Malaga, in Andalusia.

La notizia del ritrovamento è stata twittata anche dal ministero dell’Interno spagnolo: “Dopo giorni di intense ricerche e lavoro instancabile, il corpo del piccolo Julen è stato trovato senza vita nel pozzo di Totalan”.Il ministero ha espresso condoglianze alla famiglia e il suo “riconoscimento allo sforzo della @guardiacivil, i minatori e tutta la squadra di emergenza”.

Ma come ha fatto il bambino a cadere lì? E perché nessuno ha messo in sicurezza quel pozzo? Sul caso il tribunale di Malaga ha aperto un’inchiesta per ricostruire con esattezza l’accaduto. Tutto è iniziato alle 13:57 di domenica 13 gennaio, quando al centro di emergenza di Malaga è arrivata una telefonata di una donna: “Un bambino è caduto in un buco di circa 40 centimetri di diametro. Dovete salvarlo, la madre sta piangendo e urlando”. A quanto si è appreso, i genitori stavano facendo una passeggiata quando hanno sentito delle urla provenire da una proprietà rurale vicino a Totálan. Il proprietario della terra e sua moglie, cugini dei genitori del bambino, erano in stato di choc e non avevano ancora allertato i soccorsi. Così sono stati i due escursionisti a telefonare al 112.

Lunedì la Guardia Civil ha iniziato ad interrogare i testimoni per ricostruire i fatti. Il padre di Julen, José, ha detto che poco prima della tragedia la moglie stava facendo una chiamata, mentre lui teneva d’occhio Julen. Si è poi distratto qualche secondo per cercare un pezzo di legna da ardere, quando una sua parente si è accorta che Julen era scappato. Ha provato a inseguirlo, ma quando stava per raggiungerlo è scomparso nelle viscere della terra. L’uomo ha iniziato a rimuovere le pietre dal bordo del pozzo tentando di raggiungere il bambino con la mano, l’ha sentito piangere, poi più niente. I soccorritori hanno lavorato dal 13 gennaio e il ritrovamento è avvenuto alle ore 1.25 di sabato 26 gennaio. La notizia si è diffusa intorno alle 3 quando si è avuta certezza del decesso. Grandissimo il dolore dei genitori di Julen, che fino all’ultimo hanno sperato di poter riabbracciare il loro figlio - nel 2017 avevano già perso un altro figlio, Óliver, morto improvvisamente a 3 anni mentre camminava lungo la spiaggia con i suoi genitori.