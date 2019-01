Insieme anche dopo la morte! Animali e padroni saranno seppelliti insieme

Sarà possibile farlo su richiesta o per volontà del defunto o degli eredi. Anche in Italia potrebbe essere possibile, dopo la. Nella Regione Lombardia è stata appena depositare unaa riguardo, che potrebbe regolarizzare una pratica molto sentita dagli amanti degli animali, che sperano di poterla estendere a tutta Italia. I Comuni potranno autorizzare la costruzione e l’uso di aree e di spazi per la sepoltura di animali d’affezione, secondo le indicazioni tecniche fornite dall’Ats di competenza e dall’Arpa; la costruzione di, purché contornate da un’area di rispetto; le tumulazioni in luoghi esterni al cimitero, sempre previo parere e secondo le indicazioni tecniche fornite dall’Ats di competenza e dall’Arpa, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Il merito va ad un emendamento di Forza Italia, come spiega il capogruppo azzurro in Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, nell’ambito di una più generale riforma dei servizi funebri e cimiteriali, e che è passato in commissione consiliare Sanità. “In base alla volontà dei loro proprietari o dei familiari, le ceneri degli animali d’affezione potranno essere deposte vicino alle spoglie delle persone con cui hanno condiviso l’intera esistenza”, spiega Comazzi il quale sottolinea che “in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio siamo orgogliosi di questa proposta che rappresenta un grande passo avanti in materia di civiltà”.

Su richiesta o per volontà del defunto o degli eredi sarà possibile tumulare, previa cremazione e in teca separata, gli animali di affezione a questi appartenuti, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia