Suore scatenate con We will rock you! Il video diventa virale

Le sorelle fanno parte del coro ‘ The Daughters of St. Paul ’ e sono state riprese in un video postato in rete da una di loro che è diventato letteralmente virale. Le suore riunite a tavola invece di pregare a mani giunte, si scatenano sulle note di We will rock you ... nel video che trovi qui sotto puoi vedere anche una di loro fare l'immancabile air guitar!

@DrBrianMay pic.twitter.com/sO7EfQIT9b I've never seen a nun doing the air guitar to "We Will Rock You" ??