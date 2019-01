Ci riprovano! Matteo Salvini rinviato a giudizio per il caso Diciotti

Matteo Salvini ha annunciato di essere indagato per il caso della nave Diciotti. Il tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, ha richiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Internoper il casola nave tenuta bloccata per giorni al largo dia bordo dopo il salvataggio della Guardia costiera.

Matteo Salvini ha subito commentato su Twitter : "Paura? Zero. Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani! Io non mollo". "Ci riprovano", poi ha commentato in diretta su Facebook : "Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia. Non ho parole. Continuo e continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani".